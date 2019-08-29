РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. С начала текущего года школы подмосковного Подольска приняли на работу 45 молодых специалистов, сообщил на конференции глава горокруга Николай Пестов.

В концертном зале администрации в четверг прошла городская педагогическая конференция «Национальный проект «Образование» – время новых возможностей», в рамках которой подвели итоги прошедшего учебного года и наметили планы на 2019-2020 учебный год. В мероприятии приняли участие Пестов и председатель комитета по образованию администрации округа Надежда Фролова.

«Всего в образовательных учреждениях округа осуществляют свою деятельность 155 молодых специалистов. В этом году в систему образования пришли работать 45 молодых педагогов. В Подольске для молодых специалистов предусмотрена единовременная выплата», – сказал Пестов.

Он отметил, что продолжается работа и по направлению выпускников школ на целевое обучение. В 2018-2019 учебном году по договорам обучался 51 студент. Этим летом договора на целевое обучение на 2019-2020 учебный год заключили 45 учеников, однако только 19 из них стали студентами педагогических вузов.