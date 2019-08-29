РИАМО - 29 авг. Три городских округа Подмосковья – Ленинский, Люберцы и Химки – стали заключать договоры аренды земельных участков полностью в электронной форме, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Услуга стала предоставляться в МФЦ городских округов Люберцы, Химки и Ленинский. Желающим заключить договор предоставляют электронную подпись и после заключения сделки направляют электронный документ на государственную регистрацию прав. Заключение договора занимает два рабочих дня», – сказал министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Первый в регионе случай предоставления госуслуги с последующей государственной регистрацией права в электронном виде в рамках единого непрерывного процесса произошел в Балашихе в июле. Это была двусторонняя сделка со стороны органов местного самоуправления и физического лица, которое арендовало земельный участок для ведения садоводства и огородничества на три года. С тех пор были заключены еще четыре электронных договора аренды.

Министр отметил, что в ближайшее время услуга будет реализована в городских округах Истра и Красногорск, а в сентябре, после тестирования в пяти пилотных муниципалитетах, услугу запустят во всех муниципальных образованиях.

Пилотные муниципалитеты были выбраны в тех округах, где существует наибольший запрос на услугу по аренде земли. Это сделано для того, чтобы облегчить жителям процесс заключения договоров и одновременно обеспечить государственную регистрацию прав в предельно короткие сроки, заключил Коган.