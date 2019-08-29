РИАМО - 29 авг. В 14 лесничествах Подмосковья до конца текущего года планируют завершить лесоустройство, актуализированные данные пригодятся в планировании работ по охране, защите и воспроизводству лесов, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Общая площадь государственного лесного фонда Московской области составляет более 1,9 миллиона гектаров, последнее лесоустройство здесь выполняли в 1999-2000 годах.

«Лесоустройство – определение количественных и качественных характеристик лесных насаждений. Начиная с 2015 года, мы актуализировали данные лесоустройства по Истринскому (103,8 тысячи гектаров), Звенигородскому (102,5 тысяч гектаров), Наро-Фоминскому (90,1 тысячи гектаров), Подольскому (90 тысяч гектаров) и Ступинскому (114,5 тысяч гектаров) лесничествам», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Лесоустройство проводится и на территории Порецкого участкового лесничества Бородинского филиала в Можайском городском округе. Это место примечательно своими исключительными лиственницами высотой с 13-этажный дом.

Советников отметил, что такие леса нечасто можно встретить на территории Московского региона. И в этом заслуга знаменитого лесничего Карла Тюрмера, который добился биологической устойчивости деревьев, работая по особым методам посадки и ухода за ними.