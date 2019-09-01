РИАМО – 1 сен. С воскресенья ужесточился порядок получения шенгенской визы в Финляндию для русских туристов, им теперь требуется предъявлять сопроводительные документы к поездке, сообщает Федеральное агентство новостей.

Отныне на россиян распространяются правила общей визовой политики Евросоюза. Запрашиваемый набор документов теперь нужно дополнять теми, которые подтверждают проживание во время поездки, а также проездными билетами и письменным описанием маршрута.

«Соответствующие изменения будут применяться ко всем заявкам, поданным в дипломатические представительства Финляндии и в визовые центры Финляндии по всей России», — отмечается в материале.

Чтобы подтвердить данные о размере своего дохода, можно предъявить справку с места работы с информацией о своем окладе или выписку из банка, отражающую доходы в период трех прошедших месяцев. Также можно предоставить право собственности на недвижимость в Российской Федерации.

Общую политику Евросоюза, связанную с сопроводительной документацией, теперь соблюдают посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске.