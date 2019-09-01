РИАМО - 1 сен. В воскресенье митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий приедет с архипастырским визитом в подмосковную Коломну, он возглавит праздничную литургию в Успенском кафедральном соборе, говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского городского округа.

«В 08:30 владыка возглавит праздничную литургию в Успенском кафедральном соборе, а в 10:30 – молебен перед началом учебного года», - говорится в сообщении.

Также планируется, что митрополит Ювеналий выступит на Соборной площади с поздравлениями в адрес учеников основной общеобразовательной школы №3.

В воскресенье в Коломне отмечают не только День знаний, но и 30-летие возрождения Успенского кафедрального собора.