РИАМО - 1 сен. В воскресенье митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий приедет с архипастырским визитом в подмосковную Коломну, он возглавит праздничную литургию в Успенском кафедральном соборе, говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского городского округа.
«В 08:30 владыка возглавит праздничную литургию в Успенском кафедральном соборе, а в 10:30 – молебен перед началом учебного года», - говорится в сообщении.
Также планируется, что митрополит Ювеналий выступит на Соборной площади с поздравлениями в адрес учеников основной общеобразовательной школы №3.
В воскресенье в Коломне отмечают не только День знаний, но и 30-летие возрождения Успенского кафедрального собора.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии