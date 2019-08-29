РИАМО - 29 авг. В городском округе Воскресенск открыли две новые детские площадки, до конца года планируется открыть еще три, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Одна из площадок располагается по адресу: Воскресенск, улица Центральная, 10, 12, 16. В открытии приняли участие заместитель министра энергетики Московской области Владимир Мельник, исполняющий обязанности руководителя администрации района Артур Болотников и депутат Совета депутатов Сергей Слепов.

«В этом дворе была выполнена большая работа по благоустройству. Теперь в распоряжении детворы – площадка с травмобезопасным покрытием, карусели, качели, гимнастический комплекс и «Змейка». Отрадно, что дружные соседи также сами внесли вклад в благоустройство своего двора, установив декоративный домик», - прокомментировал Болотников.

Также во дворе отремонтировали подъезд одного из домов и парковку.

Вторая детская площадка открыта в селе Барановское, во дворе домов № 2, 3, 4, 9 по улице Фабрики Вперед.

Большой игровой городок отвечает всем современным требованиям. Площадь — 480 квадратных метров. Здесь есть карусель, качели, спорткомплекс, балансир и даже домик для детей до 6 лет. Для озеленения территории высажено 80 кустарников. На игровой зоне организовано круглосуточное видеонаблюдение. Во дворе также сделали парковку на 28 мест.

Всего в 2019 году в городском округе комплексное благоустройство проходит в 24 дворах. В планах до конца года - установка еще трех детских площадок.