РИАМО – 1 сен. С воскресенья у рядовых и сержантов, служащих в Вооруженных силах РФ по контракту, существенно выросла заработная плата, сообщает kp.ru.

Данная мера ранее была одобрена президентом России Владимиром Путиным. Глава государства также поручил законодательно оформить механизм повышения с 1 октября компенсаций солдатам и сержантам-контрактникам за наем жилых помещений, приравняв их к уровню офицеров и прапорщиков. Кроме того, контрактникам и курсантам намерены предоставить равные права на бесплатный проезд в отпуск и обратно независимо от места прохождения службы.

Также с 1 октября увеличатся тарифные разряды по воинским должностям водителей категории D. Вырастет и ежемесячная надбавка за значимость выполняемых задач водителям категорий С и Е в размере 30% от оклада по воинской должности.

Кроме того, с воскресенья призывники, имеющие право на освобождение или отсрочку от службы, могут добровольно отказаться от нее и пойти служить в армию – достаточно обратиться с соответствующим заявлением в приемную комиссию военкомата.