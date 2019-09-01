РИАМО - 1 сен. В воскресенье учащиеся, их родители и педагоги отмечают День знаний, который знаменует собой начало нового учебного года.

В Подмосковье основные праздничные мероприятия в честь Дня знаний пройдут в понедельник, 2 сентября, и только в шести образовательных организациях линейки состоятся в воскресенье.

Всего в Московской области начинают новый учебный год 904 тысячи ребят, из которых 105 тысяч - первоклассники. Детей примут более 1,5 тысяч школ, в том числе 12 новых, а также свыше 2 тысяч детсадов. Кроме того, в Московской области функционируют 49 колледжей и техникумов, а также шесть областных вузов. В этом учебном году в колледжах будут учиться почти 55 тысяч человек, а в вузах – свыше 25 тысяч ребят.

Перед стартом учебного года в Подмосковье прошла комплексная проверка образовательных организаций с участием сотрудников полиции и представителей местных администраций. Существенных нарушений в ходе проверки не выявили, все учреждения прошли приемку.

В парках на территории Московской области в воскресенье организуют массу различных веселых мероприятий в честь Дня знаний. Например, парк культуры и отдыха «Пегас» в Егорьевске станет площадкой для детской концертной программы «Здравствуй, школа». В центральном парке Богородского округа пройдет ярмарка творческих коллективов. В Одинцовском округе праздновать День знаний будут на территории парка «Захарово», а в «Елочках» в Домодедове проведут полюбившуюся всем интерактивную программу «Парк профессий».

В Москве образовательные учреждения (детские сады, школы, колледжи) принимают более 1,5 миллионов ребят, из них свыше 112 тысяч первоклассников. К старту учебного года подготовили 625 образовательных организаций. Кроме того, открываются 12 новых школ и детских садов. Летом в учебных заведениях провели работы по текущему ремонту и благоустройству прилегающих территорий.

Ко Дню знаний большинство столичных парков подготовили познавательные квесты, игры, экскурсии, концерты, спектакли и мастер-классы. Например, в «Зарядье» в воскресенье гостей ждут зона с настольными играми и бесплатные кинопоказы. В Воронцовском парке праздник отметят в игровой зоне с твистером и бадминтоном, а в парке Победы ребят научат создавать дизайнерские блокноты, пеналы и закладки.

Подарок для столичных школьников приготовила и канатная дорога – в День знаний все пассажиры моложе 18 лет получают скидку на проезд в размере 15%. Кроме того, юные пассажиры могут совершить воздушную прогулку и сфотографироваться в компании с персонажами любимых мультфильмов - Кешей и Тучкой.