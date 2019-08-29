РИАМО - 29 авг. Гандбольная команда из Подмосковья «Чеховские медведи» в шестой раз подряд завоевала Суперкубок России, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Решающий матч гандболисты из Подмосковья провели против московского «Спартака». По итогам игры «Чеховские медведи» победили со счетом 35:25.

«На протяжении последних 1,5 десятка лет «Чеховские Медведи» остаются сильнейшим гандбольным клубом России. Суперкубок России с момента его основания вообще ни разу не уезжал из Чехова. За последние два года «Чеховские медведи» 12 раз встречались со «Спартаком». Московский клуб молодой, но очень серьезный соперник. И практически каждая встреча со «Спартаком» - это борьба за трофей того или иного турнира», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Самым результативным игроком по итогам встречи стал Сергей Марк Косоротов, который сделал восемь результативных бросков.