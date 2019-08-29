РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. В Подольске полицейские задержали подозреваемых в краже бензогенератора и отбойных молотков из машины на улице Мира, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 38-летнего местного жителя о том, что неизвестные, взломав замок на автомобиле отечественного производства, припаркованного на улице Мира, украли из него бензогенератор и несколько отбойных молотков. Общая сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД в результате оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны два местных жителя в возрасте 19 и 27 лет. В отношении подозреваемых следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Задержанные находятся под подпиской о невыезде, им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.