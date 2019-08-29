РИАМО - 29 авг. Летний трактир вне установленной схемы размещения демонтировали в поселке художников в районе Сокол на улице Врубеля, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

В ходе мониторинга территории поселка художников, который официально признан объектом культурного наследия, выявлена незаконная веранда с установленными столами, стульями и солнцезащитным навесом. Заведение нарушило требования к размещению летних кафе.

«Летнюю веранду владелец кафе не стал вносить в схему размещения. По итогам проверки хозяин заведения демонтировал сезонное кафе. Также предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В настоящее время летняя веранда демонтирована, территория у кафе приведена в надлежащее состояние.

Мониторинг территории на предмет выявления нарушений при размещении летних кафе проводится с 1 апреля по 1 ноября.