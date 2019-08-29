РИАМО - 29 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с итогами благоустройства усадьбы Люблино, всего здесь облагорожено 36,8 гектара, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В 2019 году мы провели благоустройство усадьбы Люблино – одного из красивейших парков на юго-востоке города. Теперь он станет более привлекательным для местных жителей, которые смогут воспользоваться многочисленными детскими и спортивными площадками. Найдется уютное местечко и для любителей рыбной ловли», – отметил Собянин.

Благоустраивать усадьбу начали еще в ноябре 2018 года, в августе 2019 года завершили работы. За это время были созданы 15 входных групп в единой стилистике парка, обустроены 14 мостков у воды различного типа, некоторые из которых подойдут для рыбной ловли. Кроме того у набережной создана рекреационная зона.

Также в парке усадьбы Люблино установили семь спортивных площадок, общая площадь которых составила 3 тысячи квадратных метров. Среди них два теннисных корта, площадка с силовыми тренажерами, две хоккейные коробки, которые также можно использовать для игры в мини-футбол, зона для воркаута и многофункциональная площадку.

Также в усадьбе разместили шесть детских площадок общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров, здесь найдется место для детей разного возраста и детей-инвалидов.

«Для молодых, желающих зарегистрировать брак в необычном месте, в усадьбе Люблино создан новый павильон бракосочетания. Это будет второй такой объект в парке – наряду с историческим Дворцом Дурасова, построенном в XVIII-XIX веках и сегодня являющимся объектом культурного наследия федерального значения», - говорится в сообщении.

В усадьбе также появился амфитеатр и две сцены, а также павильон проката и киоски. Переустроена вся система наружного освещения и видеонаблюдения парка — установлены 493 опоры освещения и 84 видеокамеры. Также здесь разместили 47 стел, которые формируют систему навигации, а также множество малых архитектурных форм.

Обновлена и дорожная сеть — уложено 28 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия и 14,2 тысячи квадратных метров плиточного покрытия. Установлены четыре поста охраны и три туалета.

Также усадьбу в значительной степени озеленили. Так, например, здесь высадили 405 деревьев и более 5,5 тысяч кустарников, а также обустроили более 71,2 тысячи квадратных метров газонов и 106 квадратных метров цветников.

«Также с учетом пожеланий местных жителей, проживающих недалеко от усадьбы Люблино (по адресам: улица Тихая, дом 33, улица Люблинская, дом 59, улица Краснодонская, дом 2, корпус 3), сохранены существующие автостоянки», - говорится в сообщении.

Пруд парка также был приведен в порядок и очищен от ила и мусора, а его берега укрепили. Кроме того, в нем размещены три фонтана с архитектурно-художественной подсветкой. Уже в октябре планируется провести зарыбление пруда.