РИАМО - 29 авг. Москва и Подмосковье вошли в тройку регионов России, где туристы больше всего довольны состоянием дорог, автокемпингов, придорожных гостиниц и кафе, говорится в сообщении пресс-службы туристического портала «ТурСтат».

Данные стали известны в результате опроса портала, организованного на портале. В десятку фаворитов вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край, Подмосковье, Татарстан, Нижегородская, Ярославская, Ростовская и Свердловская области, Республика Крым и Севастополь.

«За Москву и Санкт-Петербург как лучшие города России для туристов на автомобиле отдали по 22% голосов, за Подмосковье и Сочи – по 11%», – отмечается в материале.

За Казань и Республику Татарстан отдали 8%, за Нижний Новгород и Нижегородскую область – 5,5%, за Ярославль и Ярославскую область – 5%, Ростов-на-Дону и Ростовскую область – 3,5%, за Екатеринбург и Свердловскую область – 3%, за Крым и Севастополь – 2,5%, за Ленинградскую и Владимирскую области и Республику Карелия – по 2% голосов.

По данным «ТурСтат», более 20 миллионов человек путешествуют по России на автомобиле.