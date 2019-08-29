РИАМО – 29 авг. Россия выплатит из федерального бюджета 54,5 миллиона евро в качестве погашения задолженности за обязательный ежегодный взнос в бюджет Совета Европы за 2017-2018 годы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Об этом решении объявлено в распоряжении правительства РФ. Представители внешнеполитического ведомства РФ уведомят Совет Европы о принятом решении.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, МЧС России, Минкультуры России, Минспортом России о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам Российской Федерации в бюджеты органов Совета Европы за 2017–2018 годы в размере 54689608,93 евро», — говорится в документе.

О намерении в ближайшее время внести ежегодный платеж в бюджет СЕ за 2017-2018 годы ранее уведомила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, после того, как российская делегация вновь получила свои полномочия в Парламентской ассамблее Совета Европы, Москва в полном размере внесла платеж в бюджет организации за 2019 год.

В 2014 году делегация Россия в ПАСЕ осталась без права голоса – это ограничение было вызвано воссоединением полуострова Крым с РФ. Делегации предлагали дважды пересмотреть свое решение в 2015 году, но меру так и не изменили.

«Москва прекратила работу в ПАСЕ, отметив невозможность работать на таких условиях. С 2017 года взносы в бюджет Совета Европы со стороны РФ были приостановлены», — говорится в сообщении.

В июне 2019 года Парламентская ассамблея СЕ приняла резолюцию, согласно которой Россия приглашалась к участию в сессии. После этого Россия получила все полномочия, без которых осталась в 2014 году.