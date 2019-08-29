РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. Новая школа на улице Революции в микрорайоне Климовск Подольска, завершение строительства которой намечено на конец текущего года, войдет в состав образовательного центра, сообщил на конференции глава горокруга Николай Пестов.

В концертном зале администрации в четверг прошла городская педагогическая конференция «Национальный проект «Образование» – время новых возможностей», в рамках которой подвели итоги прошедшего учебного года и наметили планы на 2019-2020 учебный год. В мероприятии приняли участие Пестов и председатель комитета по образованию администрации округа Надежда Фролова.

«В настоящее время завершается строительство школы на 825 мест на улице Революции в микрорайоне Климовск. Срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2019 года. Мы приняли решение – здание новой школы войдет в состав образовательного центра, который будет состоять из 3 корпусов: академический (гимназия имени Подольских курсантов); классический (школа №6 Климовска) и инновационный – здание новой школы на улице Революции», – сказал Пестов.

Он пояснил, что такие меры позволят расширить возможности для обучения в Климовске и убрать вторую смену в данных учреждениях.

По словам Пестова, начиная с 2016 года в округе было введено 9 зданий дошкольных учреждений и 2 школы. Планируется ввести в эксплуатацию еще 5 школ и 2 пристройки к существующим образовательным учреждениям. В результате будет создано более 4,6 тысячи новых ученических мест.