РИАМО - 29 авг. В четверг в районе стадиона «Открытие Арена» в Москве возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях метро из-за матча между командами «Спартак» и «Брага», сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа/выхода», – говорится в сообщении.

Пассажиров попросили быть внимательными, соблюдать общественной порядок и требования сотрудников метро и полиции.

Также болельщикам рекомендуют заранее покупать билеты в метро, чтобы не стоять в очереди после окончания матча.

«Спартак» и «Брага» сыграют в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Игра начнется в 20:15. До стадиона удобнее добраться через станции метро «Спартак» и «Тушинская».