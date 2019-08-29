РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. В рамках проекта «Современная школа» на базе Толбинской школы в подмосковном Подольске откроется центр цифрового и гуманитарного образования, торжественное открытие состоится 20 сентября, сообщил на конференции глава горокруга Николай Пестов.

В концертном зале администрации в четверг прошла городская педагогическая конференция «Национальный проект «Образование» – время новых возможностей», в рамках которой подвели итоги прошедшего учебного года и наметили планы на 2019-2020 учебный год. В мероприятии приняли участие Пестов и председатель комитета по образованию администрации округа Надежда Фролова.

«Подольск реализует национальные проекты, в том числе и «Создание центра образования цифрового и гуманитарного профиля». Так, в рамках Федерального проекта «Современная школа» в Толбинской школе создается Центр цифрового и гуманитарного образования. В школе уже соответствующе оборудовано два помещения, закуплено оборудование для занятий, создана медиазона. Педагоги, которые будут работать в центре, прошли необходимое обучение. Открытие центра состоится 20 сентября», – сказал Пестов.

Он пояснил, что на закупку оборудования и мебели было потрачено 1,6 миллиона рублей, а на ремонт помещений – 990 тысяч рублей.

Также в школы №№11 ,27, 33, лицей №1 поселка Львовский и гимназию имени Подольских курсантов были закуплены интерактивные аппаратно-программные комплексы на сумму более 10,7 миллиона рублей. А в рамках реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в три образовательных учреждения – гимназию №7 и школы №№32 и 34 – закупят планшетные компьютеры на сумму 4,7 миллиона рублей. Помимо этого, будет закуплено и мультимедийное оборудование на 18,78 миллиона рублей.