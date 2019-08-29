РИАМО - 29 авг. Московская область вошла в топ-5 российских регионов по реализации программы капитального ремонта с начала 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

Пестов в четверг принял участие во Всероссийском селекторном совещании в режиме видеоконференции по вопросам реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах под председательством замминистра строительства и жилищного хозяйства РФ Максима Егорова.

«В ходе совещания отметили регионы, которые подошли к исполнению краткосрочного плана работ на 2019 год с максимальным количеством заключенных заранее контрактов, что позволило с начала строительного сезона взять высокий темп работ по проведению капитального ремонта. В число таких территорий вошла и Московская область», – говорится в сообщении.

Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов Московской области – самая масштабная в России. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. За этот период планируется отремонтировать в общей сложности 44 628 домов.

За первых пять лет реализации программы за счет средств, собранных Фондом капитального ремонта Московской области, выполнено более 26,9% региональной программы. Отремонтировано более 10,7 тысячи многоквартирных домов, в том числе в 9,4 тысячи домов заменили лифтовое оборудование.

В планах на 2019 год капитально отремонтировать 2654 дома. В настоящее время работы ведутся в соответствии с графиком.