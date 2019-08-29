РИАМО - 29 авг. В столице количество трамваев нового поколения «Витязь-Москва» превысило 280 вагонов, каждый такой трамвай вмещает более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Новые составы курсируют по 15 маршрутам на востоке, северо-востоке, юго-востоке, юге, а также в центре Москвы.

«Трехсекционные низкопольные трамваи «Витязь-Москва» пользуются большой популярностью среди жителей столицы – каждую неделю они перевозят свыше 2 миллионов пассажиров. Транспорт оснащен самым современным оборудованием и полностью адаптирован для комфортного проезда пассажиров, в том числе маломобильных. Сегодня на московских маршрутах работают более 280 таких вагонов», – сказал главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев.

Каждый трамвай вмещает более 200 человек, сидячих мест — минимум 60. В салоне есть система климат-контроля, спутниковая навигация, видеонаблюдение, бесплатный Wi-Fi и USB-разъемы для зарядки. Двигаются вагоны бесшумно.

Трамваи «Витязь-Москва» появились на столичных маршрутах в марте 2017 года. Планируется, что к 2023 году трамвайный парк Москвы будет полностью состоять из составов нового поколения.

Столичные трамваи выполняют 97% рейсов точно по расписанию благодаря обособлению трамвайных путей от проезжей части, а также вводу тактового графика движения на маршрутах. Всего на балансе «Мосгортранса» находятся свыше 800 трамваев.