РИАМО - 29 авг. В Ленинском городском округе Подмосковья состоялась традиционная августовская педагогическая конференция, на которой подвели итоги работы за прошлый год и обозначили перспективах развития всей отрасли, в том числе в рамках национального проекта «Образование», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Перед собравшимися в четверг выступил глава муниципалитета Валерий Венцаль.

«Сегодня важнейшей задачей образования является формирование жизнеспособной, профессионально подготовленной и социально активной личности, соответствующей всем требованиям современной жизни», – сказал Венцаль.

Он также отметил, что за прошедший учебный год в округе открыли шесть объектов образования. В пятницу, 30 августа, откроется третий корпус детского сада №2 «Колобок» на 200 мест.

Второго сентября примет своих первых учеников новый корпус Бутовской школы №1 на 1375 мест. До конца года в эксплуатацию введут еще четыре образовательных учреждения, подчеркнул Венцаль.

Округ является лидером в Московской области по количеству прироста контингента учащихся, который к 1 января 2020 года увеличится более чем на 4 тысячи человек.

Муниципалитет уделяет большое внимание социальной поддержке учителей. К примеру, средняя заработная плата педагогических работников в городском округе выше показателей, установленных по Московской области, в среднем на 29%. Кроме того, на сегодняшней конференции из рук главы округа 24 педагога получили жилищный сертификат.