РИАМО - 29 авг. В столице за полгода умерли 60,9 тысячи человек, это меньше, чем было за аналогичный период 2018-го, кроме того, в городе повысилась рождаемость, говорится в документе, опубликованном на сайте Мосгорстата.

За первую половину 2018 года в столице умерли 62,7 тысячи человек, смертность на 1 тысячу населения составила 10,1. В 2019-м этот показатель составил 9,7.

Больше всего человек за 6 месяцев 2019-го умерло от болезней системы кровообращения (31,2 тысячи), что составляет 51% от числа всех умерших. От новообразований умерли 13,4 тысячи человек, 22%, из-за внешних причин – 2,8 тысячи, 5%, из-за болезней органов пищеварения – 2,5 тысячи, 4%, из-за болезней органов дыхания – 1,5 тысячи, 2%, некоторых инфекционных и паразитарных болезней – 0,7 тысячи, 1%.

За январь-июнь нынешнего года в столице родились 67,1 тысячи человек, что больше, чем было в 2018-м – 63,4 тысячи.

Что касается миграции, то число прибывших за полгода составило 130404 человека, что меньше, чем в 2018-м. Число выбывших увеличилось в 2019 году и составило 116137 человек.

Из них в первом полугодии в столицу из-за рубежа приехали 12905 человек, уехали за границу – 12886 человек.