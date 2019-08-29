РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. Подольским педагогам, подготовившим призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, выделят по 100 тысяч рублей из бюджета округа, сообщил на конференции глава муниципалитета Николай Пестов.

В концертном зале администрации в четверг прошла городская педагогическая конференция «Национальный проект «Образование» – время новых возможностей», в рамках которой подвели итоги прошедшего учебного года и наметили планы на 2019-2020 учебный год. В мероприятии приняли участие Пестов и председатель комитета по образованию администрации округа Надежда Фролова.

«Одним из критериев оценки деятельности школ являются результаты Всероссийской олимпиады школьников, которая проводится ежегодно. По результатам минувшего года в данном направлении отмечается положительная динамика. Так, в региональном этапе участвовало более 240 школьников, ими завоевано более 100 победных и призовых мест по 21 предмету», – сказал Пестов.

В заключительном этапе олимпиады двое участников стали призерами.

«Отмечу, что педагоги, подготовившие призеров заключительного этапа, получат премию губернатора Московской области, мы также выделим им премию в размере 100 тысяч рублей», – добавил Пестов.

Он отметил, что в сентябре будет протестировано на профориентирование около 3 тысяч учащихся 6 и 11 классов.

В прошлом году на территории округа 241 учащийся из 7 учреждений округа приступил к обучению на базе Подольского колледжа имени Никулина и колледжа «Московия». В текущем году к обучению приступят еще свыше 180 учеников.