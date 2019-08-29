РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 авг. В подмосковном Подольске в 2020 году планируют начать достраивать детский сад в микрорайоне Красная горка, в настоящее время недострой принимается в муниципальную собственность, сообщил на конференции глава округа Николай Пестов.

В четверг в концертном зале администрации прошла городская педагогическая конференция «Национальный проект «Образование» – время новых возможностей», в рамках которой Пестов и председатель комитета по образованию администрации округа Надежда Фролова подвели итоги прошедшего учебного года и наметили планы на 2019-2020 учебный год.

«В округе планируется строительство новых детских садов и школы. Также недостроенный инвестором детский сад в микрорайоне Красная горка в настоящее время принимается в муниципальную собственность и будет достраиваться в 2020 году за счет средств округа и области. В этом году (в 2019 году - ред.) по программе капремонта ведутся работы в двух школах: школе №18 имени Подольских курсантов и школе №28», – сказал Пестов.

Он отметил, что на создание современных условий организации образовательного процесса было выделено более 460 миллионов рублей из бюджетов всех уровней на проведение ремонтных работ, приобретение мебели и оборудования. За 2015-2019 годы в округе было отремонтировано 11 школьных стадионов на общую сумму 109 миллионов рублей. Было закуплено более 200 тысяч экземпляров учебников, в том числе свыше 2 тысяч для детей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, было закуплено оборудование в детские сады на сумму 30,3 миллионов рублей.