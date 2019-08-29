РИАМО - 29 авг. Представители Московского метрополитена будут проводить регулярные встречи с пассажирами по вопросам тарифов Московских центральных диаметров, посетить их сможет любой желающий, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Первая встреча пройдет в субботу, 31 августа в здании Московского метрополитена. Желающим ее посетить нужно пройти бесплатную регистрацию по ссылке (moscowcentralrailways.timepad.ru/event/1050347). Зарегистрироваться можно до 11:00 30 августа.

«На встрече представители метрополитена расскажут будущим пассажирам о тарифной системе МЦД, билетах, которые будут действовать на новом наземном метро, а также ответят на все интересующие вопросы», — говорится в сообщении.

Встречи будут проводить, чтобы разъяснить пассажирам, как выбрать выгодный тариф, что надо сделать, чтобы получить бесплатную пересадку на метро и так далее. Сообщать о встречах будут в соцсетях МЦД.

На МЦД-1 и МЦД-2 будут три тарифные зоны: «Центральная» (в границах станций «Марк» – «Сетунь», «Волоколамская» – «Остафьево»), «Пригород» (от станций «Центральной» зоны до конечных станций МЦД) и «Дальняя» (для поездок со станций за пределами диаметров).

Разовая поездка в зоне «Центральная» по тарифу «Кошелек» обойдется в 38 рублей, в зоне «Пригород» – 45 рублей. А если пассажир едет со станций, находящихся за границами диаметров, то стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) и 45 рублей.

При оплате поездки картой «Тройка» для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК.

Запуск МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск запланирован на ноябрь 2019 года. Станции МЦД будут работать с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составят 5-6 минут в часы пик.

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