РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 авг. В подмосковных Люберцах в четверг стартовал муниципальный этап конкурса «Бизнес-леди», в нем участвуют шесть предпринимательниц, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня (29 августа – ред.) определится победительница муниципального этапа конкурса «Бизнес-леди». В финал вышли шесть предпринимательниц городского округа Люберцы. Лучшая представит округ на региональном финале конкурса», – сказал президент Люберецкой торгово-промышленной палаты Николай Кантович.

Он добавил, что конкурс состоит из трех этапов: «Визитная карточка», «Викторина» и «Эссе». В рамках последнего девушки должны будут представить интересный для реализации в Люберцах проект.

«Дорогие девушки, вы уже стали победительницами! Желаю вам всем успехов, раскрыть себя. Пусть победит лучшая, которая достойно представит городской округ Люберцы на региональном уровне», – отметил глава Люберец Владимир Ружицкий.

«Леди-бизнес» – это конкурс делового имиджа, стиля, управленческих и предпринимательских навыков, умения выбрать и вести свое дело. Конкурс позволит предпринимательницам подтянуть бизнес-навыки и открыть для себя новые маркетинговые подходы для развития дела.

Конкурс проводят в рамках реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Финал регионального этапа пройдет 17 сентября.