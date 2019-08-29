РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 авг. В подмосковном Подольске свыше 20 тысяч детей пойдут в детские сады округа в новом учебном году, сообщил на педагогической конференции глава городского округа Николай Пестов.

В четверг в концертном зале администрации прошла городская педагогическая конференция «Национальный проект «Образование» – время новых возможностей», в рамках которой Пестов и председатель комитета по образованию администрации округа Надежда Фролова подвели итоги прошедшего учебного года и наметили планы на 2019-2020 учебный год.

«За парты в новом учебном году сядут более 44,8 тысяч школьников (на более 1,2 тысячи человек больше, чем в прошлом году). Впервые переступят порог школы около 5,2 тысяч первоклассников (на 270 человек больше, чем в 2018 году). А в детских садах округа будут воспитываться более 20 тысяч детей. Одним из показателей повышения качества образования является результативное участие учреждений и педагогов в конкурсах и инновационной деятельности. В текущем году в рейтинг «топ-100 лучших школ Подмосковья» вошли 6 школ городского округа: лицей №1, лицей №5 лицей №23, лицей Климовска, гимназия имени Подольских курсантов и школа №32», – сказал Пестов.

Он отметил, что по итогам прошедшего учебного года в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа» гимназия №7 заняла 3 место, а детский сад – 1 место. Победитель областного конкурса «Педагог года – 2018» Павел Красновид и Евгения Зюзина в сентябре текущего года будут представлять Московскую область на федеральном этапе конкурса.