РИАМО - 29 авг. Жителей Подмосковья призывают к бдительности и соблюдению правил безопасного поведения при взаимодействии с электричеством, особенно это касается детской и подростковой аудитории, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«До начала нового учебного года остались считанные дни. Школьники возвращаются с каникул, а значит, самое время поговорить о правилах поведения вблизи энергообъектов. Среди детей разных возрастов случаи электротравматизма распределяются неравномерно, в большей мере под воздействие электрического тока попадают дети младшего школьного возраста», – говорится в сообщении.

Детям категорически запрещается приближаться к провисшим и оборванным проводам воздушных линий электропередачи; устраивать игры, запускать рядом с ЛЭП воздушных змеев; набрасывать на провода и приставлять к опорам посторонние предметы; влезать на опоры, крыши домов и строений, где поблизости проходят провода ЛЭП; устанавливать палатки и разводить костры возле ЛЭП.

Дети и подростки в максимальной степени должны осознать, что необдуманные и рискованные действия приводят к тяжелым последствиям вплоть до смертельного исхода.