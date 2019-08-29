РИАМО - 29 авг. В Волоколамске объявили победителей XVI международного фестиваля военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж», результаты огласили в ходе торжественной церемонии закрытия фестиваля, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Волоколамск.

Объявление фаворитов смотра прошло 27 августа, в День российского кино. Сам фестиваль проходил с 22 августа, во время его работы гости поучаствовали в круглых столах и творческих вечерах. В детских оздоровительных лагерях работала киношкола «Волоколамский рубеж». Картины, которые сняли ее юные ученики, показали на церемонии закрытия фестиваля.

«Перед зрителями выступили советская и российская актриса, певица Ирина Мирошниченко, российский актер театра и кино Андрей Межулис, советская и российская актриса театра и кино Ирина Лачина, советский и российский актер театра и кино Аристарх Ливанов, российская актриса театра и кино Ольга Хохлова, солит ансамбля «Песняры», а также местные творческие коллективы», — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля прошли две конкурсные международные программы: конкурс игровых и конкурс документальных фильмов, в которых были представлены свыше 40 фильмов из Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Ирана, Казахстана, Китая, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Швейцарии, Швеции, а также фильмы из городов России – Екатеринбурга, Новосибирска, Назрани, Санкт-Петербурга, Москвы и других.

На церемонии закрытия фестиваля жюри раздали награды лучшим картинам.

Жюри конкурса игровых фильмов дало следующие награды: за лучшее исполнение мужской роли Приз имени Алексея Петренко получил Гойко Митич, фильм «Балканский рубеж», режиссер Андрей Волин (Россия – Сербия). Приз за лучшее исполнение женской роли достался Равшане Курковой, фильм «Балканский рубеж», режиссер Андрей Волин (Россия – Сербия). Главный приз конкурса игровых фильмов дали фильму «Мальчик русский», режиссер Александр Золотухин.

Жюри конкурса документальных фильмов дало следующие награды: специальный диплом жюри «За поэтическую смелость и силу русского духа» - фильму «Когда не стало Родины моей…», режиссер Людмила Коршик; специальный приз жюри «За любовь к Отечеству и веру» - фильму «Последний экзамен лицеиста», режиссер Роман Волков; специальный приз жюри «За передачу образа настоящей русской души» - фильму «Василий Шукшин. Я пришел дать вам волю», режиссер Юрий Малюгин.

Главный приз жюри конкурса документальных фильмов «За героический подвиг фронтовых операторов» достался фильму «Экспозиция войны», режиссер Владимир Сидоренко.