РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 29 авг. Активисты выявили навалы строительного мусора на обочине дороги в микрорайоне Силикат подмосковных Котельников, сообщил «РИАМО в Люберцах» член регионального штаба ОНФ в Московской области Артур Шлыков.

Активисты ОНФ провели рейд в городском округе Котельники. Мероприятие прошло в рамках деятельности подмосковной тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» после жалоб жителей в социальных сетях об участившихся случаях незаконных свалок в черте города.

«В результате мероприятия активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили навалы строительного мусора на обочине улицы Железнодорожная в микрорайоне Силикат горокруга Котельники. К данной ситуации будем привлекать органы Госдамтехнадзора Московской области и представителей МУ МВД России «Люберецкое». К сожалению, подобные правонарушения стали частыми в Котельниках, а должной профилактики со стороны надзорных и правоохранительных органов нет», – сказал Шлыков.

Комментарий пресс-службы администрации муниципалитета на момент публикации получить не удалось.