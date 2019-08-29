РИАМО - 29 авг. Тверской районный суд арестовал главу муниципального района Красносельский, оппозиционера Илью Яшина на 10 суток за организацию несанкционированной акции 3 августа в Москве, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 29 августа Яшин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», – сказал собеседник агентства.

Ранее политика уже арестовывали четыре раза на 10 суток за призывы к участию в несогласованной акции и за организацию митинга. Накануне Яшина задержали полицейские сразу на выходе из спецприемника.

Яшин выдвигался в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом 9 августа окончательно.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 230 кандидатов. Части кандидатов отказали в регистрации из-за признания подписей избирателей в их поддержку недействительными. Выборы пройдут 8 сентября.