РИАМО - 29 авг. Сотрудники ГУ МВД России по Московской области и его территориальных органов получат единовременные выплаты за снижение уровня преступности в регионе, в том числе за сокращение доли тяжких и особо тяжких преступлений в общественных местах, соответствующее постановление правительства Подмосковья есть в распоряжении РИАМО.

«Оказать дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременных выплат 20480 сотрудникам Главного управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области, подчиненных ему территориальных органов министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне и их подразделений», — говорится в документе.

Сотрудники получат выплаты за достижение по итогам работы за 5 месяцев плановых значений целевых показателей по снижению уровня преступности на территории региона, в том числе сокращению доли тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах.

Полицейские получат выплаты в размере 10 тысяч рублей каждому.