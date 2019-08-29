РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 авг. На августовской педагогической конференции в подмосковных Люберцах собрали предложения учителей по снижению административной нагрузки, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В гимназии №41 состоялась работа дискуссионной площадки «Антибюрократическая учительская инициатива».

«Перед началом учебного года партия «Единая Россия» собирает предложения по решению проблемы излишней административной нагрузки на педагогический состав. Результатом этой работы станет свод предложений партийных дискуссионных площадок, которые планируется обсудить и представить на федеральной внутрипартийной площадке «Благополучие человека». Ко мне, как к представителю партии, приходят обращения от работников сферы образования именно по вопросу чрезмерной нагрузки, поэтому мы предлагаем прямо здесь и сейчас выяснить проблемы излишней нагрузки», – сказал Коханый.

Все предложения учителей в адрес партии «Единая Россия» собрали, внесли в протокол заседания и рассмотрят на федеральном уровне.