РИАМО - 29 авг. Акушеры родильного отделения Ступинской центральной районной клинической больницы спасли беременную женщину со смертельно опасным разрывом матки и помогли появиться на свет малышу раньше срока, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В родильное отделение скорая доставила 32-летнюю женщину, беременную вторым ребенком. На сроке 39 недель она жаловалась на сильные боли в животе. Экстренное обследование выявило несостоятельность рубца на матке после операции кесарева сечения.

«Женщину срочно направили на операцию. Оперативное вмешательство было сложным. Разрыв достигал 10 сантиметров и сопровождался массированным кровотечением. Женщину и малыша спасла быстрая и слаженная работа всего медицинского персонала», – сказала проводившая операцию заведующая родильным отделением больницы Людмила Арзамасцева.

Врачам удалось сделать почти невозможное – при огромном разрыве они восстановили целостность матки и сохранили детородный орган.

«Разрыв матки опасен массивным внутрибрюшным кровотечением, и может привести к состоянию, смертельно опасному и для женщины, и для младенца. Повышенный риск разрыва матки отмечается у женщин, перенесших операции на матке или имеющих осложненные роды в прошлом», – отметил заместитель главного врача больницы по медицинской части Валерий Ануфриев.

По его словам, во всех подобных случаях женщинам с таким анамнезом рекомендуется информировать врача, прислушиваться к своим ощущениям и вовремя обращаться за медицинской помощью.

Во время операции врачи успешно извлекли здоровую девочку весом 3,4 килограмма. У матери была большая кровопотеря, но, благодаря своевременно оказанной помощи, переливание крови ребенку не потребовалось. Сейчас девочка и мама чувствуют себя хорошо.