РИАМО - 29 авг. Купели для паломников планируют воссоздать к Крещенским праздникам в историко-культурном центре Русской провинции в селе Спас-Угол - родине Михаила Салтыкова-Щедрина, сообщил глава Талдомского городского округа Владислав Юдин.

«Главная задача на этот год - строительство иордани (часть водоема, где освящают воду - ред.). Мы бы хотели, чтобы к Крещению она начала функционировать», — сказал Юдин.

Раньше это была родовая купель семьи Салтыковых-Щедриных. Власти намерены очистить источник и восстановить часовни с купальнями. Кроме того, планируется продолжить реставрационные работы в Храме Преображения Господня 18 века.