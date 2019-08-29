РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. Глава городского округа Подольск Николай Пестов вручил почетные знаки «Добро и милосердие» четырем педагогам на городской педагогической конференции, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг в концертном зале администрации прошла городская педагогическая конференция «Национальный проект «Образование» – время новых возможностей», в рамках которой Пестов подвел итоги прошедшего учебного года.

«В преддверии нового учебного года традиционно мы собрались на августовскую педагогическую конференцию, которая для всех нас является важным событием. Напомню, что в указе президента РФ была определена главная цель: «Осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации». В новом учебном году для повышения эффективности будет проводиться оптимизация сети образовательных учреждений, путем укрупнения ряда из них. В округе будут работать 51 школа, 78 детских садов, 1 учреждение для детей сирот и 2 учреждения допобразования», – сказал Пестов.

В рамках конференции он вручил почетные награды и грамоты выдающимся педагогам округа. Так, почетный знак «Добро и милосердие» вручили заведующему детсадом компенсированного вида №34 «Надежда» Надежде Казаковой, директору начальной школы-детского сада №58 Людмиле Курбатовой, заведующему детсадом комбинированного вида №17 Ольге Свистуновой и председателю Подольской организации профсоюза работников народного образования Тамаре Липченко.

Также в рамках мероприятия были вручены медали «За безупречную службу», благодарности и грамоты. В завершение вступительной речи глава округа поздравил ветеранов педагогического труда с Днем знаний, а педагогам пожелал новых успехов.