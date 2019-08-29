РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 авг. В подмосковном Подольске котельная ПЭМЗ возобновит подачу горячей воды в 60 многоквартирных домов и шесть учреждений социальной сферы до 1 сентября, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В котельной АО «Подольский электромеханический завод» на текущей неделе завершатся работы по ремонту фильтров и начнется подача горячей воды в 60 обслуживаемых ею многоквартирных жилых домов и шесть учреждений социальной сферы», – говорится в сообщении.

Котельная ПЭМЗ 1972 года постройки. В данный момент АО «Подольский электромеханический завод» уделяет мало внимания ее оборудованию, в том числе сетям, недостаточно средств вкладывается в подготовку к отопительному периоду.

9 июля нынешнего года в рамках начавшегося процесса банкротства была введена процедура наблюдения на АО «ПЭМЗ». Назначенный управляющий в течение полугода должен будет составить отчет или о возможности финансового оздоровления предприятия, или о дальнейшем его банкротстве и ликвидации.

«С учетом того, что сегодня ситуация ухудшилась, и предприятие находится под наблюдением, главой городского округа Подольск Николаем Пестовым было принято решение о привлечении дополнительных средств и сил для того, чтобы осуществить ремонт на оборудовании котельной ПЭМЗ, потому что она остановлена, и горячее водоснабжение отключено», – сказал заместитель главы администрации городского округа Подольск по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

По его словам, для запуска котла в работу сейчас проводятся работы на фильтрах. Старый сульфоуголь из них удален, закуплен новый. Проводятся сварочные работы для того, чтобы фильтры привести в рабочее состояние. Первоочередная задача персонала, который проводит работы, – осуществить запуск котельной до 30 августа, чтобы горячая вода появилась у потребителей.

Продолжаются переговоры с ПЭМЗ о передаче котельной в аренду МУП «Подольская теплосеть» для дальнейшей ответственной и качественной эксплуатации оборудования и исключения ситуаций с прекращением подачи горячей воды в дома подольчан, а также теплоносителя в отопительный период. Подписание этого договора, возможно, состоится уже в ближайшее время. Планируется, что подготовку к отопительному сезону будет осуществлять это муниципальное предприятие. Три котла, которые предназначены для подачи горячей воды, проверены привлеченной организацией, проведены необходимые технические мероприятия.