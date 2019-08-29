РИАМО - 29 авг. Три крупные пешеходные зоны появятся в Талдомском городском округе в 2019-2020 годах, заявил глава муниципального образования Владислав Юдин.

«В концепцию туристического развития входят пешеходные зоны, которые мы строим. У нас три крупные зоны появятся на территории Вербилок и Талдома, они будут связывать завод, городскую площадь и Запрудню. Две зоны планируем сделать в 2019 году, в Запрудне – в 2020. Мы построили прекрасный парк «Солнечный берег» и подготовим красивую площадь», – сказал Юдин.

В материалах пресс-службы уточняется, что в Талдоме пешеходная зона появится на улице Победы, на которой расположены популярные объекты культуры и досуга. Улицу благоустроят, проложат тротуары, разобьют скверы и создадут площадки для отдыха.

Пешеходной станет площадь около бывшего Запрудненского завода электровакуумных приборов. В Вербилках маршрут пешеходной зоны пройдет от железнодорожного вокзала до парка культуры и отдыха «Вербилки». Там появятся велодорожки, система освещения и туристическая навигации.