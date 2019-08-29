РИАМО - 29 авг. В офтальмологическом отделении Мытищинской городской клинической больницы до конца ноября доделают капитальный ремонт, после которого во втором крыле в каждой палате будет свой санузел, полностью заменят систему вентиляции и сделают внутреннюю отделку помещений, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Эти работы выполнят в рамках второго этапа капитального ремонта. На ремонт выделено 43 миллиона рублей в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья». Работы стартовали еще в 2018 году. Тогда завершился первый этап работ, который стал самым технологически трудоемким.

«Капитально отремонтировали операционные, включая систему вентиляции и установку медицинского оборудования, процедурные и часть палат. Не стесняя пациентов отделения, в этом году строители приступили к следующему этапу – ремонту второго крыла, где предусмотрена частичная перепланировка», — сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Дополнительно планируется отремонтировать лестничные марши и входную группу.

По словам главного врача Мытищинской больницы Валерия Янина, в офтальмологическом отделении каждый год выполняют 1,7 тысячи операций, в число которых входят и высокотехнологичные.

«Это сложнейшие микрохирургические операции при катаракте, глаукоме, отслойке сетчатки и другие на единственно зрячем глазу», — отметил Янин.

Он сказал, что здесь врачи возвращают зрение в случаях, которые раньше считались безнадежными.