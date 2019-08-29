РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 авг. Спасатели из Королева вошли в десятку сильнейших команд Подмосковья в составе команды Мытищинского территориального управления «Мособлпожспас», сообщила «РИАМО в Королеве» старший эксперт ТУ Людмила Кузнецова.

Соревнования по спасательному спорту среди команд ГКУ МО «Мособлпожспас» состоялись 28 августа на стадионе «Пламя» в городском округе Подольск. Соревновались спасатели и пожарные из 21 территориального управления Московской областной противопожарно-спасательной службы. Соревнования проходили в два этапа: первый этап – это 100-метровая специализированная полоса препятствий и второе испытание – это эстафета 4 по 100. В каждой команде по пять участников. Всего в соревнованиях по спасательному спорту приняли участие более 120 человек.

«По итогам всех этапов соревнования первое место заняла сборная команда Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Команда Мытищ – в десятке сильнейших по Московской области, и по итогам заняла 9 место. За честь Мытищинского территориального управления «Мособлпожспаса» приехали постоять: пожарные 329 пожарной части из Королева, Рустам Накибов и Руслан Червяков, пожарный 315 пожарной части Илья Савин, пожарный 236 пожарной части Вадим Иванцов и спасатель ПСО-10 (с) Дмитрий Концов», – сказала Кузнецова.

В прошлом году у Мытищинской сборной было 15 место в общекомандном зачете, а в нынешнем – показатели улучшились на 6 позиций. В общем зачете команда Мытищинского ТУ отстала от лидера соревнований всего на 6 секунд.