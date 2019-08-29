РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 авг. В подмосковном Домодедове на открытии первого в регионе детского хосписа были специально обученные собаки-терапевты, их задача будет заключаться в том, чтобы дарить положительные эмоции больным детям, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

На открытии представили специально обученных собак-терапевтов, та как в хосписе будут применять метод лечения и реабилитации при помощи собак (канистерапия). Такой метод часто применяют в хосписах, детских домах, больницах. Суть помощи заключается в положительных эмоциях, которые дарят животные.

«Собаки прошли аттестацию. Они специально обучены для работы с детьми и в домах престарелых», – сказала директор АНО по развитию гуманного обращения с животными «Зоркие сердца» Виктория Соболева.

В четверг открылся первый центр паллиативной помощи для детей в восстановленной усадьбе Пржевальского в селе Константиново городского округа Домодедово. В церемонии открытия хосписа приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова.