РИАМО - 29 авг. В выходные в Подмосковье и Москве погодные условия будут соответствовать середине лета, в первый день осени средняя температура превысит норму почти на 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Тридцатого и 31 августа при переменной облачности осадков не ожидается, ночью местами в Подмосковье еще прохладно, около 7 градусов, в столице - 10-12 градусов, а днем температура воздуха повысится до комфортных 23-25 градусов», — говорится в сообщении.

Первого сентября сохранится примерно такая же погода, но станет теплее: ночью – 10-15 градусов, днем — 21-26. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы почти на 5 градусов.

На выходных температура в Московском регионе будет соответствовать середине лета.