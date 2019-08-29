РИАМО - 29 авг. МОЭСК получила штраф на 250 тысяч рублей из-за разлива трансформаторного масла в реку в округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Как следует из жалобы жителей деревни Челобитьево, неизвестные загрязнили реку Сукромку нефтепродуктами. В связи с обращением инспекторы эконадзора провели административное расследование.

«В ходе проверки факты подтвердились. Загрязнение грунта и реки произошло на земельном участке, который арендует ПАО «Московская объединенная электросетевая компания». Эксперты подтвердили, что произошел разлив трансформаторного масла», — говорится в сообщении.

За этот проступок компанию оштрафовали. В настоящее время производится расчет ущерба, нанесенного окружающей среде, который предъявят ПАО к возмещению.

Ранее после вмешательства Минэкологии Подмосковья в городском округе Балашиха была ликвидирована нелегальная свалка строительных отходов, расположенная в водоохранной зоне реки Пехорки.