РИАМО - 29 авг. В новой Москве выставят на торги восемь земельных участков общей площадью 1,26 гектара, Градостроительная земельная комиссия Москвы уже одобрила их для реализации, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества.

Семь земельных участков расположены на улице Светлой в деревне Руднево поселения Новофедоровское, а еще один находится в деревне Пудово-Сипягино поселения Михайлово-Ярцевское.

«Участки, предназначенные для индивидуального строительства жилья в Троицком административном округе, расположены примерно в 40 километров от МКАД. В среднем площадь участков составляет 15 соток, начальная цена годовой аренды варьируется от 186 тысяч рублей до 257 тысяч рублей», – прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Победители торгов будут обязаны возвести на участках капитальные объекты в течение 1,5 лет. После этого они смогут выкупить землю у города, либо взять их долгосрочную аренду на 49 лет.

Более подробную информацию по земельным участкам, которые были выставлены на аукцион, а также правила участия в торгах можно найти на сайте www.torgi.gov.ru, на официальном портале мэра Москвы, а также на инвестиционном портале города Москвы.