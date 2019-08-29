РИАМО - 29 авг. В Мещанском районе столицы ввели в эксплуатацию апартаменты с двухуровневой подземной парковкой на 33 машино-места, говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора города Москвы.

Здание возвели за счет инвестора по адресу: Цветной бульвар, дом №32А.

«В восьмиэтажном здании общей площадью 5,4 тысячи квадратных метров размещено 47 номеров. Обустроены вестибюль, зона ресепшн, помещения администрации и охраны, установлено два лифта», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

На первых этажах откроется салон красоты и студии с отдельным входом. В рамках благоустройства созданы проезды и тротуары, установлены скамейки и урны, а также цветочницы с однолетними цветочными культурами. Кроме того, предусмотрена декоративно-художественная подсветка здания.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на объектах Центрального округа Москвы», – отметил Антосенко.

Он добавил, что мониторингом качества выполненных работ в апартаментах на Цветном бульваре занимались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований.