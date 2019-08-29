РИАМО - 29 авг. В Волоколамскую районную больницу доставили новый аппарат для отделения сочетанной травмы – мобильный рентген-аппарат «С-дуга», говорится в сообщении пресс-службы Волоколамского городского округа.

Новый аппарат установили в операционном блоке на четвертом этаже лечебного корпуса, а предыдущий аппарат перенесли в приемное отделение больницы на первый этаж.

«Теперь пациентов, которые срочно поступают в больницу с серьезными травмами, например, после ДТП, осматривают на первом этаже. Раньше были трудности с транспортировкой больных на четвертый этаж, теперь этот вопрос решен», – сказал глава округа Михаил Сылка.

Мобильный аппарат позволяет обеспечить максимально качественную визуализацию анатомических исследуемых органов и операционного поля во время хирургических вмешательств, проводить постоянную импульсную рентгеноскопию в условиях операционной с минимальной дозой облучения пациентов.

Отделение сочетанной травмы, которое входит в состав ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ» и является травматологическим центром второго уровня в медицинском округе №6, оказывает медицинскую помощь травматологического профиля населению Волоколамского округа и Лотошина, а также городского округа Шаховская. За год в отделении проводится более 1,2 тысячи операций.