РИАМО - 29 авг. На сегодняшний день 80% столичных школьников продолжают обучение в общеобразовательной школе до 11 класса и лишь 20% уходит после 9 класса в колледжи, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

«Я хочу напомнить, что сегодня в Москве 80% детей до 18 лет остаются в общей образовательной школе. . И только 20% выпускников девятых классов уходят в профессиональное образование - в колледжи. Этап профессионального самоопределения для большинства школьников оказывается очень сильно отложенным во времени. Он достигается, а иногда, к сожалению, и не достигается, только к концу школы», - сказал Калина.

Он добавил, что важно в старших классах помочь ребятам сделать выбор, основываясь на погружении в профессию, и что современной молодежи важно, чтобы работа приносила удовольствие, успех и признание.

Согласно презентации Исаака Калины, в столице наблюдается рост призеров Всероссийской олимпиады школьников. Таким образом, в 2010 году количество призеров составляло 278 человек, а в уже в 2019 количество призеров среди московских старшеклассников составило 946 человек.