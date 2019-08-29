РИАМО – 29 авг. В Москве ряд экологов и медиков призвали приостановить строительство Юго-Восточной хорды из-за опасений вскрытия радиоактивных участков, пишет в четверг ТАСС.

Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова на круглом столе.

«Мы передадим мэру Москвы нашу резолюцию со следующими пунктами: немедленно остановить все строительные работы, провести всестороннюю экспертизу с забором всех почв и воздуха. Создать рабочую группу в составе участников, которые представляют все территории, входящие в зону строительства, экологов и активистов. Установить охранную зону, ограничение доступа на территорию проведения экспертизы и на территорию объекта», – сказала Стебенкова.

Она добавила, что эксперты настаивают на приостановке строительства до того момента, когда точно выяснится, что строительство безопасно. Участники круглого стола также попросили разработать проект рекультивации зараженной радиацией земли.

Возможное прохождение трассы через участок на территории Московского завода полиметаллов, где в 1950-60-е годы прошлого века складировались отходы урановых и ториевых руд, вызвало большой резонанс. Местные жители опасаются, что зараженная пыль попадет в воздух и воду, разнося радиацию по всему городу.

Ранее комплекс градостроительной политики и строительства столицы заявил, что строительная площадка расположена на расстоянии более 200 метров от ближайшей зоны со сложной экологической обстановкой.

Юго-Восточная хорда общей протяженностью 36 километров пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны в одном транспортном коридоре с Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями железной дороги.