РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 авг. В микрорайоне Климовск Подольска 30 августа отключат электричество в пяти многоквартирных домах в связи с ремонтными работами, сообщается в группе «МУП» СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В пятницу, 30 августа, с 13:00 до 16:00 не будет подаваться электроэнергия в многоквартирные дома по следующим адресам: улица Ленина, №№28, 30; Октябрьский переулок, №№6, 8, 10 ввиду производства работ по замене оборудования на РП-61», – говорится в сообщении.

Подольские электросети приносят извинения за доставленные неудобства.