РИАМО – 29 авг. Москвич Андрей Гусев с 2009 года платит штрафы за своего полного тезку, который к тому же родился с ним в один день и год, сообщает kp.ru.

У мужчин совпадают не только имя, фамилия и дата рождения, но и отчество.

«Штрафы выписаны на не принадлежащий мне автомобиль. Но кого это волнует. Приставы делают запросы в банки, в которых указывают только ФИО, дату и место рождения. И вуаля: деньги мои стали чужими», — сказал Гусев.

О тезке-неплательщике он узнал в 2009 году. Гусеву начали звонить коллекторы и требовать вернуть кредит, который он не брал. Мужчине пришлось ходить в банк с документами и доказывать, что он не тот, кто им нужен. А затем его лишили водительского удостоверения.

«В тот момент уже я купил новую машину. Счастливый, довольный приехал на техосмотр. Отдал документы на проверку, они у меня все в порядке были. Пока ждал, появились <…> (полицейские – ред.). Они <…> заявили, что я лишен водительского удостоверения, и за то, что сел за руль, меня увезли в изолятор. Дикость полная, но я там двое суток просидел. Именно столько времени им понадобилось, чтобы выяснить, что я совсем другой Андрей», — рассказал мужчина.

Мужчина пытался решить проблему. Водительское числилось аннулированным больше двух лет, ошибку исправили только после того, как он три раза написал письмо президенту.

С карты Гусева регулярно списывают штрафы. Последний случай был несколько дней назад — мужчина лишился 5,5 тысяч рублей, написал очередное заявление в прокуратуру, но ответ пока не пришел.

Издание сумело найти тезку Гусева. Он заявил, что к путанице никакого отношения не имеет и готов компенсировать деньги.

Адвокат Андрей Нестеров посоветовал в подобных ситуациях не ограничиваться жалобами в прокуратуру, а обращаться в суд.