РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 авг. Схемы движения трех маршрутов общественного транспорта изменят с 31 августа в Балашихе, сообщается на сайте администрации горокруга.

«По результатам анализа обращений жителей и в целях повышения доступности транспортных услуг, администрацией Балашихи внесены изменения в схемы движения трех муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам с предоставлением льгот отдельным категориям граждан. Работа маршрутов №№1 и 4 в соответствии с новыми схемами движения будет организована с 31 августа 2019 года, а маршрут №19 по новой схеме начнет работу со 2 сентября», – говорится в сообщении.

На маршруте №1 «станция Железнодорожная – Саввино» предусмотрены рейсы в сообщении ЖК «Центр-2» – станция «Железнодорожная», которые будут обслуживать 2 автобуса малого класса; на маршруте №4 «станция Железнодорожная – Темниково» продлят схему движения до ТК «Лента».

В целях обеспечения прямого транспортного сообщения жилого массива «Балашиха-2» с медицинскими учреждениями, находящимися в микрорайонах Авиаторов и Гагарина, автобусы маршрута №19 «автостанция Южная – Балашихинское шоссе» будут осуществлять движение по схеме: улица Трубецкая (остановочный пункт «улица Трубецкая, 10») – улица Свердлова – улица Спортивная – улица Крупешина – улица Советская – Балашихинское шоссе – улица Летная – улица Кожедуба – улица Колдунова – Балашихинское шосе. (остановочный пункт «Балашихинское шосе, дом №6»).

Информация об изменении расписания и схем движения указанных маршрутов размещена в салонах автобусов и на остановочных пунктах по пути следования.

Дополнительную информацию о работе муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам можно будет получить в управлении транспорта, дорог и связи администрации Балашихи по телефону: 8(495)524-14-37 или по электронной почте: utds@balashiha.ru, а также в «Автоколонне М 1377» филиале АО «Мотрансавто» по телефону диспетчерской службы: 8(495)521-38-41.